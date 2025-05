Calcio, Vado. Capra sarà convocato per la finale playoff

Le dichiarazioni post partita di capitan Capra, dopo il netto successo sul Gozzano, hanno provocato la ferma e pronta reazione del presidente Franco Tarabotto.

Il numero uno rossoblu ha di fatto confermato la separazione tra le parti subito dopo la finale playoff in programma domenica prossima in casa della Novaromentin.

Nei prossimi giorni bisognerà capire se ci sarà l'occasione di un chiarimento reciproco e di una possibile ricucitura; la cronaca stretta racconta di come il club non abbia però posto alcun tipo di veto alla convocazione da parte di mister Boisfer per l'ultimo atto stagionale, in calendario il 18 maggio in terra piemontese.

Se il capitano sarà arruolabile, non mancherà per la gara conclusiva.