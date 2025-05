Calcio, Playoff. Dopo Cairese le squadre in lotta tiferanno Rivasamba, ecco il quadro delle promozioni garantite in ogni campionato

Al termine di buona parte delle gare playoff, disputate nello scorso week end, i tesserati sono andati subito a monitorare l'esito della partita tra la Cairese e il Chieri.

La salvezza dei valbormidesi ha infatti evitato, soprattutto per il campionato di Promozione, il blocco totale delle promozioni.

Ad oggi il quadro dei "ripescaggi" si presenta così, con la sola retrocessione in Eccellenza, dalla Serie D, della Fezzanese.



PLAYOFF PROMOZIONE

Promozione al Campionato di “Eccellenza” di 1 ulteriore Società dal Campionato di “Promozione”: la prima classificata nella graduatoria play off.



PLAYOFF PRIMA CATEGORIA

Promozione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 2 Società dal Campionato di “Prima Categoria”: le prime due classificate nella graduatoria play off.



PLAYOFF SECONDA CATEGORIA

Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 6 Società dal Campionato di “Seconda Categoria”: le prime sei classificate nella graduatoria play off.



C'è però un'ulteriore variabile da tenere in considerazione e, fortunatamente, può avere solo impatti positivi. Nel caso di promozione in Serie D del Rivasamba, attraverso gli spareggi interregionali, il quadro per i club diventerebbe ancora più favorevole.



PLAYOFF PROMOZIONE

Promozione al Campionato di “Eccellenza” di ulteriori 2 Società dal Campionato di “Promozione”: le prime due classificate nella graduatoria play off.



PLAYOFF PRIMA CATEGORIA

Promozione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 3 Società dal Campionato di “Prima Categoria”: le prime tre classificate nella graduatoria play off.



PLAYOFF SECONDA CATEGORIA

Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 7 Società dal Campionato di “Seconda Categoria”: le prime sette classificate nella graduatoria play off.