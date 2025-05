Calcio, Spotornese. Il ds Cosentino sui tafferugli di Arenzano: "Arienti colpito e ha perso un dente". La replica dello Scirbo & Cogo: "Fondamentale non esacerbare gli animi"

E' stata più cronaca nera che sportiva quella scaturita dalla sfida playout tra Sciarbo & Cogo e Spotornese.

A farne le spese è stato anche il dirigente biancoceleste Franco Arienti, come racconta il direttore sportivo Andrea Cosentino

«Nel corso della partita, in tribuna si erano scaldati particolarmente gli animi e un nostro dirigente, Franco Arienti, è intervenuto tempestivamente per placare la tensione. Purtroppo in quel momento, una persona lo ha aggredito con un calcio al volto e colpendolo con una bottiglia. Ha riportato la perdita di un dente ed è stato trasportato in ospedale dove i medici gli hanno applicato quattro punti di sutura e diagnosticato dieci giorni di prognosi. È stato fortunato a non riportare conseguenze peggiori, dato che i colpi sono stati molto violenti».

"Durante la rissa che ne è scaturita è stato lanciato di tutto. Sono dovuti intervenire i carabinieri con due pattuglie e l’incontro è stato sospeso per circa un’ora. Forse anche un sostenitore dello Sciarbo & Cogo ha riportato conseguenze non indifferenti. Non mi interessa sapere chi abbia dato inizio alla rissa - chiosa Cosentino - quello che so è che episodi del genere non dovrebbero accadere, ancor di più dove sono presenti ragazzi, donne e famiglie".

Il club genovese al momento getta acqua sul fuoco, soprattutto in vista della partita di ritorno: "Riuscire a tranquillizzare gli animi è ciò che più ci preme, in particolar modo guardando al match di sabato. Per quando riguarda le dichiarazioni del direttore sportivo della Spotornese, Andrea Cosentino, al momento non intendiamo commentarle. Ci riserviamo la possibilità di farlo in un prossimo futuro".