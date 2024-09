Balùn, Amici del Castello campionesse d'Italia: le emozioni della 'bella' scudetto (foto e video)

Gli Amici del Castello si confermano campionesse d’Italia nel campionato femminile di pallapugno, superando la San Leonardo con un punteggio di 9-4 nella finale disputata ieri sera allo sferisterio 'De Amicis' di Torrazza. In un campo gremito di tifosi, le castellotte hanno dimostrato di essere la squadra da battere, imponendo un ritmo di gioco elevato sin dall’inizio della partita.

Le interviste del dopo partita

I primi giochi sono stati combattuti, portando il punteggio sul 2-2. Ma è stato a quel punto che gli Amici del Castello hanno iniziato a prendere il sopravvento, sfruttando al meglio la loro potenza allungando fino al 6-2 all’intervallo. La San Leonardo, guidata da Nathalia Di Curzio, ha tentato una reazione nella ripresa. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, riuscendo a ridurre lo svantaggio a 4-6.

Tuttavia, le castellotte hanno chiuso la partita con tre giochi consecutivi e fissando il risultato finale sul 9-4. Una alta prestazione che ha permesso loro di conquistare un meritato scudetto.

Claudio Motosso, allenatore della San Leonardo,commenta così la prestazione al termine della partita: "Dal mio punto di vista, abbiamo fatto una buona prestazione, ma non è bastata per raggiungere la vittoria. Le nostre avversarie hanno espresso un livello di gioco molto alto per tutta la partita. Purtroppo, il nostro campo, paradossalmente, esalta più le caratteristiche delle nostre avversarie rispetto alle nostre. È un campo largo, con un appoggio alto più favorevole a loro, che possono sfruttare la loro grande potenza. Nonostante tutto, sono orgoglioso delle mie ragazze per l’impegno e la determinazione dimostrati in questa finale”.

Motosso ha anche voluto sottolineare il grande successo di pubblico che ha accompagnato la finale: "C’è stata tanta gente a seguire la partita, e questo conferma che il pallapugno femminile offre uno spettacolo apprezzato tanto quanto quello maschile”.

IL TABELLINO

San Leonardo-Amici del Castello 4-9

SAN LEONARDO: Nathalia Di Curzio, Martina Giubergia, Madeleine Di Curzio, Francesca Arrigo.

AMICI DEL CASTELLO: Rebecca Klippl, Lara Ghigliazza, Lorenza Mignone, Enrica Taramasco (Alessia Mela, Nicole Bottino).

Arbitro: Piera Basso.