Calcio, Millesimo. Parte il laboratorio tecnico dedicato al Settore Giovanile con Sergio Soldano e Roberto Minuto

L'ASD Millesimo Calcio organizza in collaborazione con A.I.A.C Savona, un laboratorio tecnico per allenatori ed istruttori del Settore Giovanile a cadenza mensile.

Gli incontri per il 2024 si terranno presso gli impianti sportivi dell'ASD Millesimo Calcio e le strutture adiacenti e saranno articolati in due parti: una pratica sul campo sintetico ed una teorica in aula presso gli impianti stessi.

Sergio Soldano sarà consulente di questi incontri e moderatore degli stessi insieme a Roberto Minuto, Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Asd Millesimo.