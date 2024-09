Pallapugno: il punto di inizio settimana sui campionati senior e giovanili

Under 21 Girone bianco - Terza e ultima di ritorno

Subalcuneo-Gottasecca 4-9

Caraglio-Peveragno A 9-2

Classifica finale : Gottasecca 6; Subalcuneo 4; Caraglio 2; Peveragno A 0.



Under 21 Girone Rosso - Terza e ultima di ritorno

Virtus Langhe A-Pompeianese 6-9

Riposa: Virtus Langhe B

Classifica finale : Virtus Langhe B 4; Pompeianese 2; Virtus Langhe A 0.



Under 21 Girone Verde - Terza e ultima di ritorno

Pro Paschese B-Araldica Castagnole Lanze 9-0 forfait

Peveragno B-Pro Paschese A 4-9

Classifica finale : Pro Paschese B 6; Pro Paschese A 4; Peveragno B 2; Araldica Castagnole Lanze -1.

Araldica Castagnole Lanze penalizzata di un punto.

Pro Paschese A miglior classificata dei gironi bianco e verde per differenza giochi (Pro Paschese A +16, Subalcuneo +11).



Under 21 - Semifinali

Gottasecca-Pro Paschese B

Virtus Langhe B-Pro Paschese A