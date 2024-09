Calcio, Uefa Regions Cup. La Liguria sfiderà Romania, Malta e Croazia a levante, lunedì la presentazione a Genova

E' tutto pronto per la presentazione ufficiale del Girone di UEFA REGIONS CUP, la massima competizione europea per dilettanti che mette di fronte selezioni regionali formate da giocatori non professionisti.



La Liguria, con la squadra Under 19, rappresenta l'Italia in virtù del successo alla Coppa delle Regioni 2023 e ospiterà il Girone 8 della competizione. Affronterà le selezioni di Romania (Chiavari 17 settembre), Malta (Sestri Levante 20 settembre) e Croazia (Chiavari 23 settembre).

Alla conferenza stampa interverranno il vicepresidente nazionale e presidente del Comitato LND Liguria Giulio Ivaldi, il delegato Uefa Marvin Robinson, le assessore allo sport Alessandra Bianchi (Comune di Genova) e Simona Ferro (Regione Liguria) e le massime autorità istituzionali e sportive del territorio.