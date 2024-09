Podismo. La Chicchiricchì Run di Fine Estate arriva a Borgio Verezzi

L’estate sta finendo, ma bisogna tenersi in forma attraverso la pratica di sport all’aria aperta ed in compagnia per tutto l'anno.



Chi pratica sport sa che è corretto continuare ad allenarsi, non solo per conservare un’impeccabile forma fisica, ma soprattutto per mantenersi in salute. Praticare attività fisica costante aiuta a prevenire l’insorgere di patologie cardiovascolari, ipertensione, obesità e soprappeso, diabete, osteoporosi, ma soprattutto a combattere stati ansia, depressione e insonnia, salvaguardando la propria salute mentale oltre che quella fisica.

Domenica 15 settembre nasce la Chicchiricchì Run a Borgio Verezzi, l'allenamento di Gruppo per eccellenza che dal 2014 accompagna appassionati ed atleti in una prova senza classifica e cronometro, aperta sia ai walkers (6 km. circa) sia ai runners (8 km. circa) a diverse andature, accompagnati dai nostri Angels.

Si tratta di una buona occasione per mantenersi in forma.



Come è noto, il livello di testosterone aumenta quando aumenta nell’organismo la presenza di vitamina D, sostanza che aumenta nell’organismo proprio in seguito all’esposizione ai raggi solari. Questo aumento favorisce il raggiungimento della miglior forma fisica e fa sì che la persona possa ottenere più facilmente i risultati prefissati, sia che questo sia un semplice stare in forma, sia che ci si prefigga un dimagrimento o un aumento della massa magra. A questo si unisce la facilità con cui il nostro organismo riesce a bruciare il grasso corporeo per via delle temperature più alte.

L'appuntamento é dai Bagni Lido di Borgio Verezzi sullo splendido nuovo Lungomare con le iscrizioni a partire dalle ore 7 e la partenza alle ore 8.

La partecipazione, per tutti e senza limiti di età, é ad offerta libera per il Progetto "Socializzazione e Benessere".

Al termine sarà offerto un ristoro a tutti i partecipanti.

Come di consueto, ci saranno premi ad estrazione (maglie tecniche, gadget, prodotti degli sponsor) per i partecipanti.

Lungo il percorso saranno presenti gli Angels RunRivieraRun.

L'Allenamento insieme é un modo per socializzare, per divertirsi, per fare attività fisica, senza dover dimostrare nulla a nessuno, solo la gioia di stare in gruppo, di confrontarsi con se stessi.

La manifestazione é organizzata dall'Asd RunRivieraRun con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Borgio Verezzi e dei Bagni Lido.