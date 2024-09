Calcio. Legino. Triplo orgoglio per le convocazioni in Rappresentativa e Kertalli vola in Svizzera

Sono ore di particolare orgoglio per il Legino, in attesa di scendere in campo nella seconda giornata di Coppa Promozione.

I verdeblu hanno infatti palesato sui social tutta la propria soddisfazoine per la tipla convocazione in Rappresentativa Regionale, chiamata a scendere in campo tra pochi giorni nel girone eliminatorio della Uefa Regions Cup.

Tra le fila verdeblu è rimasto il centrocampista Sadiku, mentre le buone prestazioni nella scorsa stagione di Macagno e Latini hanno permesso ai due giocatori di salire in Eccellenza con le maglie di Celle Varazze e Praese.

C'è però chi è approdato addirittura in Seconda Lega Svizzera: stiamo parlando di Aleandro Kertalli. Per il giocatore leva 2003, cresciuto tra le mura del Ruffinengo, si è infatti concluso positivamente il trasferimento al Renens.