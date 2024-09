Calcio, Vado. Mister Bisio pronto a un nuovo corso da allenatore, Tarabotto: "La panchina a Boisfer in attesa del rientro di Alessio"

Tante novità hanno coinvolto la Juniores del Vado a poche ore dal via al campionato.

Oggi infatti la formazione al vertice del vivaio rossoblu inizierà il proprio percorso nel tabellone nazionale sul campo del Bra, ma non ci sarà mister Bisio in panchina.

Le motivazioni le ha illustrate il vice presidente Luca Tarabotto:

"Bisio nei prossimi mesi affronterà un corso importante per la sua carriera da allenatore ed è corretto che concentri le sue energie sul proprio percorso formativo. Per questo motivo abbiamo deciso di affidare la Juniores Nazionale a Rodrigue Boisfer, già vice di mister De Lucia. Ad Alessio sarà affidata un'altra leva, che possa garantirgli con serenità di affrontare i suoi impegni. Quando li avrà conclusi sarà ancora valida la nostra scelta sul suo approdo alla Juniores, figlia della grande stima per il lavoro che ha saputo compiere nell'arco delle ultime stagioni".