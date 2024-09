Calcio. Coppa Italia Promozione. Il Finale è ai quarti! I giallorossi piegano anche il Ventimiglia e chiudono a punteggio pieno

FINALE - VENTIMIGLIA 3-1 (G. Brollo 27', Gambacorta 67', Capocelli 75', V. Brollo 90')

45' LA CHIUDE VITTORIO BROLLO! Gran manovra giallorossa con Cafarotti e poi il filtrante di Renda per l'esterno sinistro che insacca con un bel tiro

43' spreca ancora il Ventimiglia, cross di Giglio dalla destra, in mezzo Bertone spara alto

40' in anticipo Agate poi il lancio per Cafarotti che prova con il pallonetto a sorprendere Fiorini in uscita, sfera a lato

38' cambia il portiere Massullo, qualche minuto per il giovane 2007 Fiorini

36' giallo per Gambacorta

33' ROSSO DIRETTO PER CASSINI! Intervento irruento secondo l'arbitro su Giguet, forse decisione eccessiva da parte di Savino con la scivolata che era si in ritardo ma la gamba non sembrava alta

30' RITROVA IL VANTAGGIO IL FINALE! Tiro di Renda smorzato che diventa un assist per Capocelli che dall'interno dell'area supera Haderbache con un tocco sotto

26' spreca da buona posizione Capocelli

25' Renda - Piu nel Finale. Poco prima invece conclusione di Bertone che termina fuori

22' PAREGGIA IL VENTIMIGLIA! Cross di Bastita che riesce a passare nonostante l'intervento, dietro sbuca Gambacorta che riesce ad insaccare

22' Bertozzi - Belvedere nei giallorossi

19' ancora Ventimiglia pericoloso stavolta dopo un corner con una palla respinta, arriva poi un tiro ma fortunatamente per il Finale rimpallato

18' ripartenza Finale, Capocelli per Belvedere che si invola, una volta in area, finta e poi il tiro, conclusione a lato

16' lancio di Addiego, devia la traiettoria Pastorino quel tanto che basta per impedire a Gambacorta un controllo pulito, sfera poi allontanata

15' Zampella - Rea, altra mossa ospite

13' se lo mangia Gambacorta! Una volta in area conclusione potente ma non precisa, graziato il Finale

13' cambia ancora Massullo: Aretuso - Verardi

12' ammonito Giglio

10' doppio cambio Finale: Cafarotti e Capocelli per G. Brollo e Palumbo. Bertone - Bacigaluppi per i granata

9' risponde il Ventimiglia con Bastita, gran botta da fuori ma la palla non scende

8' spreca l'occasione del raddoppio Palumbo. Il Finale recupera palla e l'esterno si invola sulla destra ma perde il tempo, i giallorossi arrivano comunque al tiro con Belvedere, conclusione alta

7' prova il gol della domenica Cassini, rovesciata dal limite che termina alta

2' subito pericoloso il Ventimiglia, da pochi passi manca il tap in vincente dopo una situazione di corner

19:10 ripartiti

un cambio per Brignoli e Massullo: fuori Caligaris e dentro Agate, nei granata Gambacorta per Felice

SECONDO TEMPO

46' termina la prima frazione. Finale avanti dopo i primi 25' minuti non dei migliori, decisamente meglio dopo la squadra di Brignoli

45' uno di recupero

42' giallo anche per Addiego, non chiaro il motivo forse qualcosa parola di troppo

40' lancio dalle retrovie per Rea e in area non riesce a trovare il momento giusto per tirare, sfera poi deviata e poi in corner

36' ancora Piu vicino al 2-0. Finale ripartito dopo una palla persa degli ospiti ma una volta in area conclusione bassa centrale che respinge il portiere

35' ancora Finale con una punizione al limite dell'area ma da posizione defilata battuta da Belvedere, manca lo stacco Piu, ci arriva invece Haderbache con i pugni. L'azione si interrompe poi con il tiro a giro terminato alto di Palumbo

33' ad un passo dal raddoppio i giallorossi. Palla recuperata e poi Palumbo sulla destra arriva al cross, sulla sinistra Piu arriva a colpo sicuro e sfera sulla traversa

31' forse nel migliore momento dei granata arriva il vantaggio giallorosso con una bella incursione sulla sinistra, sinora fascia preferita

30' giallo per Belvedere

27' IL FINALE PASSA! PIU SULLA SINISTRA SCAPPA VIA POI L'ASSIST PER GABRIELE BROLLO AL CENTRO CHE INSACCA A TU PER TU

26' è un Ventimiglia organizzato che si sta rendendo pericoloso anche sulle palle inattive, sta mancando il gol alla squadra di Massullo

23' qualche errore di troppo da parte del Finale, non particolarmente soddisfatto Brignoli. Ventimiglia che dimostra una buona capacità di palleggio e in mezzo al campo se la sta cavando anche bene

17' risponde il Finale, rimessa di Giguet dritta in area per G. Brollo che si gira e calcia sul primo palo, mette in angolo Haderbache

15' ancora un rischio per i giallorossi, su corner Moraglio liscia l'intervento ma sul secondo palo non arriva la conclusione

12' Palumbo perde palla e Rea guida la ripartenza del Ventimiglia, poi il suggerimento verso Felici, soluzione a giro del nove che sbatte sulla traversa!

6' solo due le novità per Brignoli, Piu e Palumbo al posto di Renda e Cafarotti, Finale invece impostato nuovamente con il 3-4-1-2

5' una chance anche per i granata con Rea che prova la soluzione da fuori sfruttando Moraglio fuori dai pali, salva tutto un difensore

1' nemmeno trenta secondi sul cronometro e il Finale rischia subito di passare in vantaggio con Palumbo, conclusione che termina a lato

18:08 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

FINALE: Moraglio, Giguet, Brollo V., Pastorino, Ballone, Forzati, Caligaris, Belvedere, Brollo G., Piu, Palumbo

A disposizione: Martinetti, Isaia, Mallarino, Aroca Cortez, Bertozzi, Agate, Renda, Cafarotti, Capocelli

Allenatore: Delucis (Brignoli squalificato)

VENTIMIGLIA: Haderbache, Giglio, Addiego, Peirano, Verardi, Ierace, Bacigaluppi, Bastita, Felici, Cassini, Rea

A disposizione: Fiorini, Pianese, Lorenzi, Madafferi, Zampella, Bertone, Gambacorta, Aretuso, Allegro

Allenatore: Massullo

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistenti: Francesco Righetti (Genova) - Osama Chamchi (Savona)