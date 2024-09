Calcio, Ceriale. Mambrin e i biancoblu piazzano il colpo al Corrent e si qualificano in Coppa: "Una bella gara dall'esito aperto"

La definizione di Carcarese-Ceriale l’ha data Marco Mambrin: “Una partita vibrante“. Prima Vignola ad aprirla, poi Brignone a riacciuffarla, Vinci a parare un rigore ed infine il tiro dagli undici metri di Beluffi a chiuderla. La Prima Squadra sbanca Carcare ed è qualificata matematicamente al prossimo turno di Coppa Italia Promozione con un turno d’anticipo.

Prestazione qualitativa e di grande cura dei particolari per i biancoblù, attenti anche in fase difensiva contro una formazione forte come quella biancorossa. “Sono molto contento, è stata una bella partita che poteva finire in molti modi. L’abbiamo portata a casa e sono doppiamente soddisfatto – dichiara ‘Mambro’ -. I ragazzi mi hanno regalato una grande soddisfazione. Faccio i complimenti alla Carcarese che è una squadra molto attrezzata, di tradizione e con un mister giovane e preparato“.

Un pensiero poi è andato a Filip Varaldo, uscito per infortunio nella primissima parte di gara: “Martedì avremo i primi resoconti. Speriamo sia solamente un problema leggero. Ce lo auguriamo per la squadra e soprattutto per il ragazzo. Qualsiasi cosa accada il gruppo lo aspetterà e lo invoglierà a tornare disponibile quanto prima nella nostra rosa”.

“Le ultime uscite ed il passaggio del turno sono belle soddisfazioni ma sarà poi tutta la stagione a dover essere disputata con questi ritmi. Questi ragazzi devono essere bravi a non sedersi dopo la bella prestazione di ieri e continuare così, lavorando per diventare protagonisti in maniera significativa. Io posso solo che metterci tutto il mio impegno, con tutto il mio staff, per far sì che ciò accada“, chiosa Mambrin.

Il prossimo impegno della Prima Squadra è il recupero di Coppa Italia Promozione a Bragno mercoledì 18 settembre alle 18:30. Dopodiché domenica si parte con il campionato: al Merlo arriverà l’Argentina Arma.