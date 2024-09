Calcio, Pontelungo. Risultato tennistico contro l'Argentina Arma, quattro reti per Ardissone

Super vittoria per il Pontelungo che nell’ultima giornata di Coppa Italia annienta con un netto 6 a 0 l’Argentina Arma.

Vantaggio granata al 14º con Marquez che scodella in mezzo per Ardissone che sottomisura corregge in rete. Poco dopo é ancora lui a trovare il raddoppio, questa volta é un contropiede orchestrato da Delfino a portare alla seconda rete. Al 29º c’è gioia anche Badoino A., dopo la respinta sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva alla conclusione dal limite che si insacca alle spalle del portiere. Al 34º Ardissone trova la personale tripletta, ancora un’azione di contropiede, questa volta portata avanti da Caneva, che serve il compagno per il poker e il tris personale.

Nella ripresa trova il goal anche Rocca, scambio al limite con un compagno per l’inserimento centrale e il pokerissimo. Chiude i conti della sfida con la quarta marcatura persone Ardissione, ancora su azione di contropiede.

Un risultato che lancia la squadra ingauna verso la prima di campionato in casa del San Cipriano.

PONTELUNGO - ARGENTINA ARMA 6-0

Marcatori: 13’ e 22’ Ardissone, 30’ Badoino, 35’ Ardissone, 61’ Rocca, 77’ Ardissone.

Pontelungo: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Farinazzo, Corciulo (77’ Calandrino), Marquez, Delfino (46’ Roascio), Badoino (60’ Rocca), Caneva (46’ Sfijari), Ardissone, Guardone (60’ Pollero). A disp.: Ghiozzi, Gerini, Alizeri, Actis.

Allenatore: Zanardini.

Argentina Arma: Ventrice, Bestagno, Miceli, Vischi, Baro, Rotolo, Calderone, Amoretti, Dito, Mulattieri (56’ Mendez), Bucarelli (46’ Ben Belgacem).

A disposizione: Guastamacchia, Mamone, Caffi, Comparato, Sebastianelli, Belgrano, Miatto.

Allenatore: Bertagni

Arbitro: Durante di Albenga