Calcio. Baia Alassio - Ospedaletti, a voi lo spareggio! La Spotornese si gioca la salvezza contro lo Sciarbo & Cogo

Era considerato da molti l’esito più logico per stabilire quale squadra, tra Baia Alassio e Ospedaletti, meriti la promozione.

Lo spareggio in programma ad Andora (inizio alle 16:00, arbitra Di Maria) metterà di fronte due formazioni profondamente diverse per struttura tecnica: le “vespe” più verticali e votate alla profondità, gli “orange” più manovrieri e organizzati nel palleggio. Proprio per questo, attorno alla sfida regna grande curiosità.

Una partita che, qualora restasse in equilibrio anche dopo i tempi supplementari, potrebbe decidersi ai calci di rigore.

In contemporanea si giocherà anche la semifinale playoff del girone A tra Camporosso e Golfodianese: la vincente affronterà nella finale la squadra sconfitta dello spareggio.

Nel girone B, dopo il pareggio che ha premiato il Masone contro il Murialdo, la formazione di mister Bruzzone attende in finale una tra Campese e Olimpic.

Per quanto riguarda i playout, comincerà da Arenzano il percorso salvezza della Spotornese: oggi il primo round contro lo Sciarbo & Cogo (ore 16:00, arbitra Fara di Genova), mentre il ritorno è previsto la prossima settimana in casa della squadra allenata da mister Gerundo.