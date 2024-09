Calcio, Seconda Categoria. Ecco le squadre dei gruppi A e B, una riunione con i club per definire i gironi

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Organico dei Gironi “A” (Demandato alla Delegazione Provinciale di Imperia) e “B” – Demandato alla Delegazione Provinciale di Savona

BARDINETO Ammessa Campionato Superiore

BORDIGHERA SANT’AMPELIO

CENGIO “B” Ammessa Campionato Superiore

CISANO

GOLFO DIANESE 1923 “B” Ammessa Campionato Superiore

MURIALDO Ammessa Campionato Superiore

NOLESE

PALLARE CALCIO

PIETRA LIGURE 1956 “UNDER 21” 10. Ammessa Campionato Superiore

PLODIO 1997

POLISPORTIVA SANREMO

PRIAMAR 1942 LIGURIA

QUILIANO&VALLEGGIA “B” Ammessa Campionato Superiore

REAL SANTO STEFANO CALCIO RIVA LIGURE

ROCCHETTESE

SAN BARTOLOMEO CALCIO Ammessa Campionato Superiore

SASSELLO Ammessa Campionato Superiore

VALLECROSIA ACADEMY ASD Ammessa Campionato Superiore

VELOCE

VILLANOVESE

VIRTUS DON BOSCO

In merito alla definizione dei Gironi del Campionato di Seconda Categoria da demandare alle Delegazioni di Imperia e Savona, si comunica che è in fase di definizione una riunione riservata alle 22 Società interessate, che si terrà in una giornata tra martedì 24 settembre e giovedì 26 settembre prossimi ad Albenga. Sarà cura del Comitato Regionale Liguria, tramite le proprie Delegazioni Provinciali di Imperia e Savona, comunicare al più presto giorno, ora e sede della riunione di cui trattasi. Si invitano le Società alla massima partecipazione.