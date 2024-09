Calcio, Legino. Settimana ricca di soddisfazioni per il presidente Carella: "Credendoci, nulla è impossibile" (VIDEO)

E' stata una settimana a dir poco intensa per il Legino.

Domani scatterà il campionato nel match interno contro il Millesimo, ma negli scorsi giorni è arrivata la bella soddisfazione per il passaggio del turno in Coppa (grazie al 2-0 interno sulla Sestrese) e il taglio del nastro per l'istituzione del team diversamente abili.

"Sono davvero felicissimo per la vittoria contro i verdestellati, è la dimostrazione che credendoci davvero nulla e impossibile. Ci tengo a dare il benvenuto - racconta il presidente Carella - a tutti i ragazzi della squadra diversamente abili, mentre stamattina i nostri ragazzi dell'attività di base sono stati protagonisti nel cuore di Savona, in Via Manzoni. Abbiamo dimostrato, sotto la supervisione di Cesare, il nostro impegno e la nostra passione a tutti gli sportivi savonesi".