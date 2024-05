Rari Nantes Savona. Inizia la corsa scudetto, alla Zanelli il primo round contro Brescia

Alle 19.00 odierne alla "Zanelli" è in programma gara 1 della semifinale contro l'AN Brescia, un appuntamento per la quale la società biancorossa ha invocato (con tanto di video con protagonisti i pallanuotisti) il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dell'impianto di Corso Colombo.

Si affrontano la seconda e la terza forza (ma vincitrice della Coppa Italia ai danni della corazzata Pro Recco) della prima fase di campionato. Nelle sfide tra le due squadre andate in scena in questa stagione, la Rari ha vinto 11-10 tra le mura amiche pareggiando invece 6-6 in trasferta.