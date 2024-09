Calcio. E' grande Albenga, espugnata Borgaro 3-0. Mariotti: "Gestione importante nel corso della ripresa"

Tre vittorie in quattro partite con 10 gol messi a segno rappresentano un bottino d'altissimo profilo per l'Albenga.

Mister Mariotti non nasconde la soddisfazione per il 3-0 in casa del Borgaro, soprattutto per la gestione della partita durante la seconda frazoine.

"La prima mezz'ora i nostri avversari ci hanno messo in difficoltà, colpendo anche una traversa su un nostro errore.

Poi da quel momento siamo andati a crescere trovando il gol del vantaggio con Pinna.

Bene invece la ripresa, dove la gestione della partita è stata davvero importante. Ora riprenderemo a lavorare, con l'auspicio di riavere a breve la rosa al completo. In settimana torneranno ad allenarsi D'Agnello, Enrique e La Vigna, mentre dopo il Saluzzo dovremo riavere anche Gagliardini".

Dopo le dichiarazioni della scorsa settimana il velo di diffidenza da parte della città potrebbe presto cadere.

"I risultati sicuramente possono rappresentare un fattore importante in questo senso, ma anche oggi in Piemonte c'erano tanti tifosi a sostenerci e questo per noi è un aspetto davvero importante".