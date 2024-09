Calcio, Serie D. Vado, reazione obbligatoria contro il Chieri. Albenga e Cairese in trasferta per alimentare il magic moment

Vola via rapido in appena poche settimane il programma del girone A del campionato di Serie D.

Oggi pomeriggio il calendario regalerà infatti a tutti gli appassionati le sfide della quarta giornata, con un grado di umore a macchia di leopardo per le formazioni savonesi.

Chi doveva trainare il resto del gruppo, come il Vado, in questo momento è in difficoltà, mentre Albenga e Cairese hanno veleggiato a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Bra.

Chiaro, c’è ancora un mondo da esplorare con 35 incontri ancora da disputare, ed è quello a cui puntano proprio i rossoblu, soprattutto dopo il ritorno in panchina di mister Marcello Cottafava. Avversario di giornata sarà il Chieri, in 90 minuti dove, oltre ai tre punti, ci si attende una profonda reazione dopo le cinque reti incassate a Bra.

Turno esterno invece per ingauni e valbormidesi. Per Pisanu e compagni derby tra neopromosse con il Borgaro, in attesa di avere dalla ripresa di martedì prossimo l’organico praticamente a pieno regime, mentre i gialloblu tenteranno di approfittare delle difficoltà di un Fossano reduce dal 4-1 subìto proprio al Riva.