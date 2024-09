Calcio a 5 non vedenti, Crema trionfa a Pietra Ligure: la Coppa Italia è sua

Si è chiusa con il trionfo di Crema la fase finale della Coppa Italia di calcio a cinque non vedenti categoria B1 FISPIC disputata ai campetti comunali di via Nazario Sauro a Pietra Ligure. Nella finalissima per il primo e secondo posto, la compagine lombarda ha sconfitto con un roboante 6-1 il Cus Lecce.

Terzo posto per il Quarto Tempo Firenze che ha superato 1-0 nella finalina l'A.S.D. Sanremo Liguria Calcio non vedenti di Sebastiano Gravina, testimonial della Bandiera Lilla per il Comune di Pietra Ligure.

La due giorni pietrese di Coppa Italia si era aperta con il successo del Quarto Tempo Firenze nel turno preliminare contro gli Insuperabili Torino. Le semifinali avevano poi visto la squadra leccese superare Sanremo, mentre Crema aveva avuto la meglio su Firenze.

"Complimenti al Crema che si è aggiudicato il trofeo finale e complimenti all'As Cus Lecce per il meritato secondo posto - ha dichiarato il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi - Complimenti a tutte le squadre che hanno disputato la fase finale della Coppa Italia nei nostri campetti comunali e a tutte quelle che, nei mesi scorsi, nei molti campi sparsi per tutta la penisola, hanno giocato con la serietà, la passione, il talento e il coraggio che abbiamo visto in questi due giorni le partite di campionato. Complimenti ai dirigenti, agli allenatori, ai preparatori e agli staff per le sfide ardue che affrontano e i risultati eccezionali che supportano".

"Grazie a tutti gli sponsor per l'impegno e la partecipazione vera - ha aggiunto il primo cittadino - Grazie a tutti, ma proprio tutti, gli atleti meravigliosi che si sono cimentati sui nostri campi, senza risparmiarsi e gettando sempre il cuore oltre gli ostacoli. Grazie a Sebastiano Gravina per averci regalato questa occasione. È stata un'esperienza profonda, formativa, emozionante. Siamo onorati e orgogliosi di avervi ospitato. Grazie!".

L'evento, sotto l'egida federale della Fispic (federazione Italiana sport paralimpici ipovedenti e ciechi), è stato organizzato dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con Regione Liguria, l'A.S.D. Pietra Ligure 1956, l'artigiano edile Vincenzo Ruvolo e l'hotel Villa Paolina. A sostenere l'iniziativa Sga srl (azienda di servizi tecnici di Ingegneria e Architettura) e Gruppo Orsero, lo storico negozio pietrese di elettrodomestici Taggiasco e il Gruppo Verus Eco Edile.