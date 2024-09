Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Passa l'Oneglia, il sorteggio premia i ponentini

Come ufficializzato nel comunicato di ieri, era in programma stamattina alle 11:00 il sorteggio per stabilire la formazione vincente del girone B di Coppa Liguria di Prima Categoria.

Oneglia, Golfodianese e Andora hanno infatti concluso il raggruppamento con i medesimi punti, la medesima differenza reti e lo stesso numero di gol realizzati e subiti.

A decidere l'accesso al secondo turno è stata la sorte e la dea bendata ha premiato l'Oneglia; nel girone triangolare del secondo turno la società ponentina affronterà Camporosso e Baia Alassio Auxilium.