Calcio, Albenga. Comunicato della società: "Voci finalizzate a destabilizzare e denigrare il nostro lavoro, accettiamo critiche e giudizi sul lato sportivo"

Era attesa una presa di posizione, dopo il match vittorioso contro il Saluzzo, da parte dell'Albenga, a seguito dei rumor emersi nel corso del fine settimana su un possibile ridimensionamento della rosa a disposizione di mister Mariotti.

Un'eventualità smentita ieri nel post gara dallo stesso allenatore e questa sera dalla stessa società ingauna.

"La società Us Albenga - si legge nella nota - in merito agli avvenimenti degli ultimi giorni sottolinea come le voci emerse siano finalizzate a destabilizzare e a denigrare il lavoro portato avanti fino ad oggi.

Lavoro che ha visto protagonisti sul campo il tecnico Marco Mariotti e la squadra, ai quali va il ringraziamento dell'intera società per la professionalità, l'impegno e le qualità dimostrate dal primo allenamento estivo fino ad oggi.

Restiamo aperti a critiche e giudizi sul lato sportivo, come accade da sempre nel mondo del calcio".