Calcio, Finale. Il filotto non si ferma, tre punti e punteggio pieno dopo il 4-1 al Little Club James

Rivedere il Finale in vetta alla classifica desta un certo effetto dopo le ultime due difficilissime stagioni vissute al Felice Borel.

Una prima soddisfazione comunque meritata, forte dell'onda lunga che la squadra di mister Brignoli sta cavalcando fin dall'esordio in Coppa Promozione.

Proprio il mister chiedeva la giusta mentalità dopo la vittoria contro la Superba e un riscontro effettivo è arrivato già dai primi minuti di gara quando, incassato il gol di Moncada, i giallorossi si sono rimboccati le maniche, chiudendo il primo tempo 3-1 con le reti di Capocelli, Caligaris e Cafarotti. Il sigillo nel finale di match con il rigore trasformato da Piu.

Va in archivio quindi la quinta vittoria consecutiva per i ragazzi del presidente Cappa (numeri che non si vedevano dagli anni d'oro), in attesa di nuove conferme già nelle prossime settimane. All'orizzonte si staglia infatti il Millesimo, in un match che si profila già di cartello nel programma della terza giornata.

LITTLE CLUB - FINALE 1-4

Marcatori: 3’ Moncada, 18’ Capocelli, 43’ Caligaris, 45’ Cafarotti, 94’ Piu (Rig.).

Little Club: Bongiorni, Leonardi, Crovetti (90’ De Rosa), Carra, Broso, Pocaterra (76’ Allocca), Bilanzone (49’ Giorgi), Pulsoni, Siddi (70’ Raiola), Chaves Moncada, El Khalloufi (69’ Parodi). A disp.: Parise, Canellini, Ndiaye, Rossetti N.

Allenatore: Rossetti C.

Finale: Moraglio, Giguet (46’ Agate), Brollo V., Pastorino, Ballone (80’ Bertozzi), Forzati (46’ Isaia), Caligaris, Belvedere, Capocelli (75’ Renda), Piu, Cafarotti (69’ Mallarino).

A disposizione: Anselmo, Arzarello, Aroca, Brollo G.

Allenatore: Brignoli

Arbitro: Cekani di Genova.