Calcio, Vadese. Gli azzurrogranata celebrano le 100 presenze di Mandaliti e battono nell'esordio la Letimbro

Riuscire ad arrivare in tripla fila come numero di presenze all'interno di un club dilettantistico non è cosa da poco.

C'è riuscito con la maglia della Vadese Davide Mandaliti, celebrato ieri pomeriggio prima del match con la Letimbro dalla società azzurrogranata.

Una premiazione che è stata di buon auspicio, dato che il capitano ha realizzato la rete del pareggio, su rigore, a fine primo tempo, dopo il vantaggio gialloblu con Zignego.

A poco meno da un quarto d'ora dalla fine il sigillo decisivo con la firma del neoentrato Testi.

VADESE - LETIMBRO 2-1

Marcatori: 5’ Zignego, 45’ Mandaliti (Rig.), 77’ Testi.

Vadese: Cerone, Marchelli, D’Anna (46’ Albanese), Fontana, Vacca M., Crino, Tona (51’ Lanzarotti), Mandaliti (55’ Sabally), Testi, Carvisiglia (74’ Tavarone), Raffa (65’ Cham).

A disposizione: Ceraolo, Martino, Conti, Samba. All. Oliva.

Letimbro: Calcagno, Saturni (90’ Pedrazzoli), Valle P., Rivera (80’ Tienon), Siri R., Rebizzo, Bardhi (70’ Botta), Vallarino, Velez A., Ferrigno (65’ Intili L.), Zignego (75’ Marino).

A disposizione: Nardis, Botta, Mordeglia, Sala. All. Roso.

Arbitro: Romero di Savona.