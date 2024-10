Calcio, Coppa Liguria. Stasera c'è il derby Letimbro - Speranza

Arriverà a compimento questa sera il primo del turno di Coppa Liguria per quanto concerne il girone F.

Il derby tra Letimbro e Speranza prenderà il via alle 20:00 nella cornice dello stadio Briano, al Santuario.

Ai rossoverdi di Girgenti sarà sufficiente un pareggio per avanzare al turno seguente, mentre i margini di qualificazione gialloblu appaiono molto più sottili. La squadra di Roso dovrà infatti vincere con almeno quattro reti di scarto per agganciare i cugini e il Dego a quota tre, prevalendo conemporaneamente nella classifica avulsa.

La direzione di gara sarà affidata a Mantero di Savona.

La classifica: