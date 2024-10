Calcio, Imperia. Buttu suona la campana dopo il 3-2 incassato dal Borgaro: "Non possiamo avere meno fame dei nostri avversari"

Uno stop imprevisto, quello rimediato ieri pomeriggio dall'Imperia nella tana del Borgaro , vittorioso per 3-2. Questo il commento al match di mister Pietro Buttu: "Non abbiamo avuto un approccio dei migliori, andando sotto con una palla che forse voleva essere un cross e invece è entrata sotto l'incrocio, bravi noi a riprenderla sia con Szerdi e poi dopo il loro gol su palla inattiva con Scalzi imbeccato da Bosetti. Ma alla fine non è stato sufficiente, nonostante nel secondo tempo ci fosse in campo la stessa formazione che ha fatto bene col Fossano domenica scorsa nel primo tempo. Loro non hanno rubato nulla, abbiamo preso anche due traverse incredibili ma non siamo riusciti a riprenderla una terza volta".

"Dobbiamo capire subito l'antifona di questo campionato - chiosa il tecnico nerazzurro - è vero che non è facile giocare ogni tre giorni ma non possiamo avere meno fame degli avversari. Me ne prendo la responsabilità, questo è un bagno d'umiltà per tutti: anche quando una squadra sembra alla portata sulla carta, se poi le prestazioni sono queste... Abbiamo fatto un passo indietro, e come detto me ne assumo la responsabilità".

E ora testa al Saluzzo: i cuneesi faranno visita al "Ciccione" domenica pomeriggio alle 15 dopo aver pareggiato 2-2 tra le mura amiche contro la Cairese.