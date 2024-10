Tennistavolo: i tornei regionali scattano con il Grand Prix di Toirano

Così come ormai consuetudine, parte da Toirano la Coppa Liguria 2024/2025, con l'organizzazione della Asd Toirano. Il primo appuntamento del circuito regionale dei tornei di tennistavolo andrà in scena nel fine settimana nel palazzetto dello sport di via Aldo Moro. Sette le gare in programma nella prima prova Grand Prix, tutte di singolo: quattro maschili e tre femminili.

Sabato 5 ottobre, alle ore 14, prenderà il via il singolo maschile Sesta Categoria, il torneo più partecipato. Sono 41 gli iscritti. Salvatore Lombardo (Regina Sanremo) è la testa di serie numero 1; lo seguono Fabio Baffigi (Villaggio Sport), Fabio Orsi (Tennistavolo Savona), Roberto Bonfigli (TT Club La Spezia), Sebastiano Pruiti Ciarello (Toirano), Filippo Commendatore (Vallecrosia), Pasquale Perna (Victoria), Filippo Steidele (Tennistavolo Genova) e via via tutti gli altri.

In ambito femminile, Gaia Pesenti (Tennistavolo Genova), Arianna Pesce (Savona), Gloria Sofia Santoiemma (TT Club La Spezia) ed Emilia Pirola (Toirano) si contenderanno il singolo Quinta Categoria. Potranno, a seguire, prendere parte al singolo Quarta Categoria, con Lavinia Cerruti (Don Bosco Varazze), Maya Pino (Don Bosco Varazze), Giuseppina Volpi (Athletic Club) e Francesca Brea (Arma di Taggia).

Chiusura col singolo Assoluto, in palio tra Lavinia Cerruti (Don Bosco Varazze), Maya Pino (Don Bosco Varazze), Giuseppina Volpi (Athletic Club), Francesca Brea (Arma di Taggia), Gaia Pesenti (Tennistavolo Genova) ed Arianna Pesce (Savona)

La lunga giornata di domenica 6 ottobre avrà inizio alle ore 9,30 col singolo maschile Quinta Categoria. Secondo la classifica il favorito tra i 23 partecipanti è Fabrizio Lattaro (Don Bosco Varazze), seguito, nell'ordine, da Gianluca Vitanza (Vallecrosia), Armando Torregrossa (Toirano), Danilo Benvenuti (Luigi Rum Compagnia Unica), Stefano Ratazzi (Don Bosco Varazze), Riccardo Angileri (Luigi Rum Compagnia Unica), Claudio Pinto (Bordighera), Federico Occelli (Toirano).

Dalle ore 12 spazio al singolo maschile Quarta Categoria con 14 pongisti in gara. Numero 1 del torneo è Nicola Castellano (Tennistavolo Genova). I suoi principali avversari saranno Daniele Facci (Toirano), Giosuè Debarbieri (Luigi Rum Compagnia Unica), Matteo Marani (Bordighera), Marco Cristalli (Don Bosco Varazze) ed Andrea Sparagino (Segesta Nova).

Chiusura col torneo più atteso, il singolo maschile Assoluto: 27 gli iscritti. Guida l'entry list Nicola Castellano (Tennistavolo Genova), seguito da Daniele Facci (Toirano). Le successive teste di serie sono Giosuè Debarbieri (Luigi Rum Compagnia Unica), Matteo Marani (Bordighera), Marco Cristalli (Don Bosco Varazze), Andrea Bottaro (Toirano), David Marani (Bordighera), Arturo Bellan (Vallecrosia) e Lorenzo Gino (Bordighera).

Gli incontri saranno diretti dal giudice arbitro Gianbeppe Cuatto. Sono 16 le società rappresentate, che schierano 89 atleti per un totale di 119 presenze gare. Queste ultime saranno più numerose perché al Quinta Categoria e al Quarta Categoria maschile potranno partecipare gli otto migliori classificati della gara della categoria sottostante, così come le prime quattro classificate nel Quinta Categoria femminile potranno giocare il Quarta.

La società locale, la Asd Toirano, è la più numerosa come numero di partecipanti, ben 21; seguono Athletic Club, Don Bosco Varazze, Tennistavolo Genova con 9; Villaggio Sport con 8; Vallecrosia con 5; Regina Sanremo, Luigi Rum Compagnia Unica, Bordighera con 4; TT Club La Spezia, Arma di Taggia, Tennistavolo Savona con 3; Spotornese, Victoria, Segesta Nova con 2; Ventimiglia con 1.