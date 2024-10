La serie di vittorie del Finale si è interrotta oggi pomeriggio contro il Millesimo, ma i giallorossi hanno incamerato comunque un punto utilissimo per il proprio percorso, mantenendo la porta imbattuta.

In tema di estremi difensori, l'allenatore ha palesato le proprie preoccupazioni per le condizioni di Moraglio, vittima di uno scontro di gioco a inizio partita che, lo stesso mister ha ritenuto non condizionato dalla sfortuna.