Rari Nantes Savona, è di nuovo tempo di Champions League: alla "Zanelli" arriva il Barceloneta

Archiviata la Coppa Italia con il secondo posto dietro alla Pro Recco, per la Rari Nantes Savona è già tempo di Champions League. Questa sera alle 20.00, tra le mura amiche della "Zanelli", la squadra allenata da Alberto Angelini affronterà gli spagnoli dello Zodiac CNA Barceloneta nella terza giornata del Gruppo B dei Quarti di Finale.

Un match quasi decisivo per la corsa alla Final 4 di Malta: entrambe le squadre infatti sono in lotta per il secondo posto nel girone, uno dei due che valgono la qualificazione, alle spalle del fortissimo e imprendibile Ferencvaros.

Se la buona notizia per i biancorossi è il ritorno di Pietro Figlioli dopo due turni di squalifica, non manca però quella negativa: il tecnico Angelini dovrà fare a meno di Luca Damonte, il numero 3 savonese si è infortunato al gomito nella semifinale di Coppa Italia contro Brescia e gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare. Il giocatore sarà costretto a uno stop di 2-3 settimane, una perdita pesante già avvertita nella finale persa contro la Pro Recco.

Il Barceloneta è una delle squadre più forti della Champions League e può contare su un nucleo composto in gran parte dai campioni d'Europa della nazionale spagnola. Il tecnico croato Elvis Fatovic può vantare talenti di altissimo livello come Alvaro Granados, Felipe Perrone e l’ungherese Vince Vigvari. Inoltre, la squadra ha dimostrato un potenziale offensivo devastante, segnando ben 100 gol in sei partite nella fase a gironi precedente ai quarti.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Peter De Jong (Olanda) e Spyridon Achladiotis (Grecia), mentre il Delegato LEN sarà il croato Luko Vuletic. I biglietti per assistere alla partita sono disponibili al costo di 15 euro, ingresso gratuito per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni.