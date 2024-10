Calcio. Prima Categoria, un altro 3-0 per il Savona: Rignanese e Salis firmano la vittoria sulla Spotornese

SAVONA - SPOTORNESE 3-0 (36' Rignanese, 52' Salis, 60' Rignanese)

FINISCE SENZA RECUPERO, SAVONA BATTE SPOTORNESE 3-0

87' gli applausi dell'Olmo-Ferro per l'uscita di Rignanese, spazio a Berruti

86' prosegue il duello Rignanese-Filippi, para nuovamente il numero uno della Spotornese, che ha evitato un passivo più pesante in questo finale

85' Monte concede minuti a Esposito, esce Salis

84' SPOTORNESE IN DIECI: espulso Oddera, costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco

81' altro intervento in chiusura del portiere biancazzurro su Piu, a caccia del primo centro in campionato

78' Filippi di piede salva su Rignanese, vicino a tripletta e 4-0 biancoblu

76' Briano imbuca alla grande per Rignanese, Porzio chiama l'offside, chiamata complicata che solo il VAR potrebbe chiarire

73' ammonito Basso nella Spotornese

72' Mata al posto di Incorvaia, terzino per terzino che non modifica lo schema degli striscioni

71' triangolazione al limite che porta Cherkez al tiro, Filippi respinge di piede, ma è una Spotornese che ha perso brio e intensità in fase di non possesso

68' ci prova Zhuzhi dal limite, pallone rimpallato che viene poi controllato da Bova

66' Ferraro pesca dalla panchina: prima Intili e Bianco, ora Carrera al posto di Grigioni

65' esterno destro di Piu a metà tra un tiro e un cross, Rignanese allunga la gamba mancando la deviazione di pochi centimetri

63' circa mezz'ora da giocare il cui la Spotornese deve cercare di restare in partita senza concedere troppo a un Savona che, con i tre punti in saccoccia, vuole mantenere la porta inviolata

60' LA CHIUDE IL SAVONA CON RIGNANESE! Errore di Filippi che spalanca la strada all'attaccante biancoblu, doppietta personale e partita in ghiaccio

58' Salis poco dopo la linea di centrocampo calcia di prima approfittando dell'uscita di Filippi fuori dai propri sedici metri, il pallone si impenna terminando abbondantemente alto

55' Rignanese di testa va vicino al 3-0, Filippi con un guizzo felino riesce in qualche modo a smanacciare il pallone. Nell'occasione rimane a terra Buffo, scontratosi proprio con il suo estremo difensore

52' SALIS! IL 2-0 DEL SAVONA! Filippi risponde da campione sul sinistro a botta sicura di Briano, ma nulla può sul tap in del numero dieci ex Vadese, che porta gli striscioni sul doppio vantaggio. Proteste della Spotornese probabilmente per un fuorigioco, ma Porzio convalida senza alcuna esitazione

48' Zhuzhi ultimo uomo ci mette una pezza togliendo il tempo del tiro a Piu, il Savona ha più spazi per poter fare male rispetto al primo tempo

47' corner di Salis, Rignanese al volo sul secondo palo lascia partire una sassata di rara potenza che centra in pieno Filippi, dolorante nelle parti nobili

46' riprende la gara

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Savona avanti 1-0 sulla Spotornese, decide al momento il gol di Rignanese al 36'

43' Buffo in spaccata compie un gran intervento ad anticipare Piu lanciato verso la porta, si aprono inevitabilmente più spazi in ripartenza dopo la rete di Rignanese che ha stappato la partita

36' RIGNANESE! SAVONA IN VANTAGGIO! Colpo di testa vincente del numero nove biancoblu, pallone all'angolino dove Filippi non può arrivare, 1-0 il nuovo parziale

35' ammonito Ranne, intervento scomposto su un avversario sanzionato con il cartellino dal signor Porzio di Genova

33' muove bene la palla la Spotornese, Patitucci sbaglia poi il suggerimento in verticale alzando troppo la traiettoria

30' taccuino delle occasione piuttosto scarno, partita che fatica a decollare dopo un buon approccio da parte del Savona

26' Cherkez manca il pallone a centrocampo, Realini da trenta metri tenta di sorprendere l'estremo difensore biancoblu, soluzione troppo complicata che si conclude con un nulla di fatto

25' uscita di Bova coraggiosa ma non impeccabile, il portiere biancoblu riesce poi a respingere il tentativo in spaccata di Buffo, brivido per gli striscioni

22' Gaggero sbaglia la palla dell'1-0: Briano a sinistra si libera bene servendo sul secondo palo il compagno di squadra, che di piatto sinistro calcia di poco a lato

20' altro piazzato a favore degli striscioni, Rignanese da distanza impossibile trova solo potenza ma non precisione, sfera alle stelle

19' punizione di Salis, pallone morbido che scavalca anche Apicella pronto a far da torre al vertice dell'area piccola

17' La Piana in mezzo a cercare un compagno sul secondo palo, Bova fa buona guardia e lasciare sfilare sul fondo

13' Spotornese che sta chiudendo bene le linee di passaggio al Savona, costretto ad alzare di più la palla in verticale in questa fase

7' Basso chiude la diagonale e anticipa Rignanese all'altezza del dischetto, copione del match già ben evidente, con i biancoblu che cercano subito di prendere in mano le redini del gioco

6' rispondono i biancazzurri sul versante opposto, traversone di Patitucci sul primo palo dove fa buona guardia la difesa di casa, primo giro dalla bandierina della gara

5' partita forte la squadra di Monte, punizione dalla trequarti di Briano controllata in due tempi da Filippi

3' striscioni con Salis ad ispirare Piu e Rignanese, fascia di capitano al braccio di Pablo Garbini

1' si parte davanti a una bella cornice di pubblico! Savona in completo biancoblu, divisa arancio fluo per la Spotornese

Prima del via un minuto di raccoglimento per ricordare Franco Chimenti, presidente di Federgolf scomparso in settimana

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Bova, Colombo, Incorvaia, Apicella, Garbini, Gaggero, Briano, Cherkez, Rignanese, Salis, Piu

A disposizione : Fois, Fancellu, Bruzzone, Mata, Signori, Uruci, Esposito, Berruti, Fabbretti

Allenatore : Monte

SPOTORNESE: Filippi, Basso, Gavarone, Buffo, La Piana, Grigioni, Zhuzhi, Ranne, Realini, Patitucci, Oddera

A disposizione : Delfino, Balzano, Bianco, Mara, Casalinuovo, Chessa, Intili, Carrera, Rognoni

Allenatore : Ferraro

Arbitro: Porzio di Genova