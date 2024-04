Calcio, Golfodianese. La Golfodianese batte 4-2 l'Altarese, sugli scudi il 2006 Cannizzaro con una doppietta

Dopo la sfida con l’Altarese in casa Golfodianese si torna ad allenarsi per il San Filippo Neri Yepp Albenga, squadra che all'andata ha strappato un 2-2.

Dichiara mister Vindigni: “Vittoria significativa per i ragazzi, nonostante la carenza di organico siamo riusciti ad andare in vantaggio e restare in controllo: l’energia era una classica partita di fine stagione. Ora la cosa importante per noi è portare a casa più punti possibile prima della fine della stagione”.

Con questa vittoria, infatti, la squadra del presidente Sciandino si trova ora a un passo dai playoff, a solo un punto dall’Andora.