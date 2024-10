Calcio, S.F. Loano. Cattardico promuove a pieni voti nonostante la sconfitta col Campomorone: "Atteggiamento giusto, mancato solo il gol"

Nel tono della voce di Cristian Cattardico emerge senza possibilità di errore la sensazione di un'occasione mancata, oggi pomeriggio, contro il Campomorone.

I rossoblu sono stati piegati dalla rete in apertura di match realizzata da Zunino, sfiorando a più riprese il pareggio:

"Non so quante squadre verranno su un campo difficile come quello del Campomorone con questa personalità. Abbiamo comandato il gioco, aggredendoli alti e limitando quegli spazi che loro sono bravi a saper sfruttare. Peccato non aver tramutato nessuna delle occasioni da gol in rete, penso alla traversa di Halaj, al palo di Vierci e alle occasioni di Macagno e Leo Carastro. Lo scotto da pagare per il salto di categoria? Non credo, sarei preoccupato se la squadra non producesse, ma serve tempo ed esperienza per farsi trovare pronti in questa categoria. Domenica ci troveremo davanti una Golfo Paradiso capolista e che indubbiamente ha dei valori importanti, servirà un'altra grande prova per riuscire a muovere la graduatoria".