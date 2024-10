Podismo. E' Francesco Breusa il vincitore della "10 di Quiliano e Vado"

Numeri importanti alla 10 di Vado e Quiliano, la sfida nazionale sui 10 km che quest’anno era chiamata ad assegnare i titoli regionali, festeggiando così nel migliore dei modi il decennale della gara savonese. Gli organizzatori hanno fatto veramente il massimo per offrire un appuntamento di primo piano, con convenzioni anche con il Sea Art Hotel per permettere di vivere uno scampolo d’estate pur in autunno inoltrato e ospitare tanti concorrenti anche da fuori.

Vittoria per il favorito della vigilia, l’azzurro Francesco Breusa (Battaglio Cus Torino) che in 31’13” ha fatto il vuoto alle sue spalle. Seconda piazza per Edoardo Mazzucco (Atl.Santhià) a 1’14”, terza per Cristiano Salerno (Club Marathon Imperia) a 1’21”, a seguire Emilio Elena (Cus Genova) a 1’48” e Emanuel Parodi (Cambiaso Risso) a 2’40”, stessa società della prima donna, Laura Scarafone che in 37’36” ha prevalso per 55” su Laila Francesca Hero (Atl.Arcobaleno Savona) e per 4’59” su Arianna Tagliafico (Atl.Arcobaleno Savona).

Questi i nuovi campioni regionali: Daniele Parodi (Ss Trionfo Ligure/JM), Emanuel Parodi (Cambiaso Risso/PM), Emilio Elena (Cus Genova/SM), Cristiano Salerno (Club Marathon Imperia/SM35), Sidar Annovazzi (Zena Runners/SM40), Mauro Faccio (Cambiaso Risso/SM45), Andrea Isolica (Atl.Ceriale San Giorgio/SM50), Valerio Brignone (Cambiaso Risso/SM55), Mauro Salvo (Cambiaso Risso/SM60), Bruno Chieno (Golfo Dianese/SM65), Mario Codella (Cambiaso Risso/SM70), Renato Fortunato Solano (Us Maurina Olio Carli/SM75), Arianna Tagliafico (Atl.Arcobaleno Savona/JF), Sabrina Angeleri (Pod.Savonese/SF), Laura Scarafone (Cambiaso Risso/SF35), Laila Francesca Hero (Atl.Arcobaleno Savona/SF40), Liliana Vezzolla (Pod.Savonese/SF45), Marcella Ferraro (Pod.Savonese/SF50), Rosella Perata (Pod.Savonese/SF55), Susanna Scaramucci (Maratoneti Genovesi/SF65), Silvia Bolognesi (Cambiaso Risso/SF70).

L’impegno della Podistica Savonese è stato ricompensato da tanta partecipazione, ma è stato anche supportato da varie strutture come i Comuni di Vado Ligure e Quiliano e la Provincia di Savona che hanno dato il loro patrocinio, l’Acli e l’Associazione Nazionale Alpini partner del comitato organizzatore, la Protezione Civile di Vado Ligure, il Gruppo Api Sarpom, la Chicchi di Riso Onlus e i partner tecnici Sporting Savona, Giabo Event Speaker e RunRace che a vario titolo hanno contribuito all’evento. Per il sodalizio savonese questo è solo l’inizio di un periodo intenso, che proseguirà con la Savona Half Marathon del prossimo 24 novembre.