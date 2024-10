Tennistavolo. Tutti i vincitori del Grand Prix di Coppa Liguria nella prova di Toirano

Il palazzetto dello sport di Toirano, nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, ha ospitato la prima prova Grand Prix della Coppa Liguria 2024/2025, con l'organizzazione della Asd Toirano.



Nelle due intense giornate di gare, sotto la direzione del giudice arbitro Gianbeppe Cuatto, sono stati disputati sette tornei di singolo che hanno visto, complessivamente, la partecipazione di 87 atleti in rappresentanza di 16 società liguri, per un totale di 124 presenze gara e ben 231 partite disputate sui 7 tavoli allestiti nell'impianto sportivo toiranese.



La chiusura dell'evento è stata dedicata al singolo maschile Assoluto, che ha visto una finale tutta "in famiglia": Matteo Marani ha avuto la meglio in 3 set sul papà David Marani; entrambi sono tesserati Bordighera. Terza posizione condivisa da Nicola Castellano (Tennistavolo Genova) e Daniele Facci (Toirano), tutti e due eliminati in semifinale

dopo 5 combattuti set. Piazzamento nei quarti di finale per Stefano Godani (Athletic Club), Giosuè Debarbieri (Luigi Rum Compagnia Unica), Arturo Bellan (Vallecrosia) e Lorenzo Gino (Bordighera). Agli ottavi di finale sono arrivati tre pongisti del Toirano: Andrea Bottaro, Riccardo Besaggio e Roberto Pesce.



In precedenza, era stato Nicola Castellano (Tennistavolo Genova) a salire sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il singolo maschile Quarta Categoria. Seconda piazza per Arturo Bellan (Vallecrosia), superato in finale per 3 a 2; al terzo posto Matteo Marani (Bordighera) e Marco Cristalli (Don Bosco Varazze).

Nei quarti di finale sono giunti Andrea Bottaro (Toirano), Daniele Facci (Toirano), Giosuè Debarbieri (Luigi Rum Compagnia Unica) e Andrea Cittadini (Vallecrosia).



Il singolo maschile Quinta Categoria ha visto primeggiare Stefano Godani (Athletic Club) in finale su Fabrizio Lattaro (Don Bosco Varazze); terza posizione per Riccardo Angileri (Luigi Rum Compagnia Unica) e Stefano

Ratazzi (Don Bosco Varazze). Stop nei quarti di finale per Danilo Benvenuti (Luigi Rum Compagnia Unica), Gianluca Vitanza (Vallecrosia), Armando Torregrossa (Toirano) e Roberto Pesce (Toirano).



Nella giornata di sabato Giacomo Bianco (Spotornese), al rientro all'agonismo dopo oltre 15 anni di stop, ha conquistato la vittoria nel singolo maschile Sesta Categoria, il torneo più partecipato con 38 iscritti. Secondo classificato Filippo Steidele (Tennistavolo Genova); terzi Fabio Baffigi (Villaggio Sport) e Pasquale Perna (Victoria).

Nei quarti di finale si sono piazzati Luigi Monge (Tennistavolo Genova), Fabio Orsi (Tennistavolo Savona), Kian Mordulo (Tennistavolo Genova) e Raoul Fabio Cavanna (Tennistavolo Genova).



In ambito femminile, Lavinia Cerruti (Don Bosco Varazze) è salita sul gradino più alto del podio del singolo Assoluto, precedendo Gaia Pesenti (Genova); terze classificate Giusi Volpi (Athletic Club) e Maya Pino (Don Bosco Varazze).



Identico podio per il singolo Quarta Categoria, la gara con più partecipanti tra quelle femminili con 9 iscritte: prima Lavinia Cerruti (Don Bosco Varazze), seconda Gaia Pesenti (Genova), terze a pari merito Giusi Volpi (Athletic Club) e Maya Pino (Don Bosco Varazze).



Successo di Gaia Pesenti (Genova) nel singolo femminile Quinta Categoria; seconda Arianna Pesce (Tennistavolo Savona), terza Gloria Sofia Santoiemma (TT Club La Spezia), quarta Emily Pirola (Toirano).



La Asd Toirano era presente all'evento con 19 tesserati, che ne hanno fatto di gran lunga la società più numerosa alla manifestazione. Oltre ai già citati, hanno partecipato, con alterni risultati, Andrea Abete, Vincenzo Amodeo, Enrico Bessone, Roberto Cornelli, Alessandro Decia, Edoardo Fiorillo, Federico Occelli, Carlo Panizza, Nello Pruiti Ciarello, Stefano Rebecchi, Claudio Siccardi, Stefano Tavilla, Francesco Vacca.