Calcio. Il Vado si allena a Finale per l'allerta meteo e i giallorossi celebrano il gol di Alessandro Debenedetti

Tante storie si sono mescolate nelle ultime ore sul campo del Felice Borel.

Dalla Promozione alla Serie D, arrivando fino alla Serie B, il salto è stato quanto mai rapido e veloce: dopo lo 0-0 tra il Finale e il Millesimo, oggi pomeriggio ha fatto capolino in Via Brunenghi il Vado di mister Cottafava per la ripresa degli allenamenti.

Il Chittolina, causa allerta meteo, oggi pomeriggio è stato infatti posto off limits, forzando così la società rossoblu a trovare una soluzione alternativa per la ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta con la Vogherese, grazie all'ospitalità del sodalizio del presidente Cappa.

Lo stesso manto erboso che conosce profondamente anche Alessandro Debenedetti, a segno poche ore fa per la prima volta in carriera in Serie B.

E proprio dedicate "Debe" sono arrivate anche le congratulazioni dalla sua prima società:

"Complimenti ad Alessandro De Benedetti, nostro ex giocatore, per aver segnato il suo primo gol in Serie B con il Mantova.

Da Finale FC alle luci della Serie B, il tuo percorso è un orgoglio per tutti noi. Continua a inseguire i tuoi sogni, Alessandro, e a farci emozionare con le tue giocate!

Forza Ale!"