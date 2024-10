La Carcarese vola e Kosiqi trova il primo gol in campionato: "Una giornata perfetta" (VIDEO)

“Giornata perfetta, sono contentissimo per il gol ma soprattutto per la vittoria della squadra, la terza su tre partite. Con questo risultato ci portiamo in testa alla classifica, l’importante è continuare così, con questo atteggiamento. Siamo un gruppo giovane, sia staff che compagni, dall’inizio ad oggi siamo sempre più uniti e ora si stanno vedendo i primi risultati. Obiettivo di questa stagione? Continuare ad aiutare la squadra con i miei gol, ma soprattutto vincere partita dopo partita”

Primo gol in campionato per Christian Kosiqi: le sue parole dopo la vittoria a Ventimiglia.