Calcio, Albenga. La società replica alle dimissioni: "Il progetto prosegue, difficoltà create dalle precedenti gestioni"

Era attesa la replica dell'Albenga dopo la serie di dimissioni che hanno colpito i quadri dirigenziali nel pomeriggio di ieri.

Il club del presidente Candela ha espresso la propria posizione attraverso una nota stampa:

"La società Us Albenga ringrazia tutti i collaboratori dimissionari dello staff e ribadisce la propria ferma volontà di proseguire nel progetto calcistico portando ad Albenga nuove figure con esperienze pluriennali a livello professionistico.

Ci rammarichiamo della situazione venutasi a creare in quanto dovuta alle plurime passate gestioni che hanno lasciato pesanti eredità a cui stiamo facendo fronte grazie ai nostri legali ma che indubbiamente sono ricadute sulla gestione attuale della società.

Oltretutto, in questo frangente particolare, società di calcio, in modo poco signorile, si sono avvicinate ai nostri giocatori più significativi contribuendo a destabilizzare l'ambiente; a tal proposito stiamo considerando insieme con i nostri legali di tutelarci nelle sedi più opportune.

Ricordiamo inoltre che ogni giocatore è per noi importante ed è stato scelto in maniera oculata, ma non è determinante; ciò che per noi conta è la Società e la continuità del progetto.

Siamo altresì stanchi di sentire che certi personaggi che hanno lasciato ricordi poco edificanti ad Albenga, vengano tuttora presi in considerazione da organi di stampa e da cittadini.

Ringraziamo i mister e tutto lo staff tecnico per l'abnegazione e l'impegno con cui stanno portando avanti il loro lavoro con risultati che sono sotto agli occhi di tutti.

Sempre e solo Forza Albenga!"