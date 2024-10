Calcio, Eccellenza. Un tempo per parte, il Pietra contro l'Angelo Baiardo rinvia l'appuntamento con la vittoria: è 1-1

PIETRA LIGURE - ANGELO BAIARDO 1-1 (91' Dominici - 18' Gatto)

45'+8' non c'è più tempo, finisce qui una partita dove c'è stato decisamente poco da annoiarsi e molto di contenuti in campo. Alla fine Pietra e Angelo Baiardo si spartiscono la posta in palio.

45'+8' altra conclusione del Pietra, palla deviata in corner.

45'+6' ancora protagonista Ferrari che risponde presente sul tiro potente di A. Insolito deviato a pochi passi dalla sua porta. L'estremo poi ritarda la ripresa del gioco sull'azione successiva e viene ammonito.

45'+4' si divora il gol del sorpasso Sogno a pochi centimetri dalla linea, colpo al volo sull'assisto di A. Insolito che finisce alto.

45'+2' proteste della panchina neroverde per l'avvio dell'azione, il signor Crova nel parapiglia sventola un cartellino rosso in direzione di una delle panchine.

45'+1' PAREGGIO DEL PIETRA! Dominici fa sua la sfera nell'area di rigore e batte Ferrari!

45'+1' si gioca la carta Faedo mister Cocco, fuori Aicardi.

44' ultima sostituzione per l'Angelo Baiardo: fuori Rovido, in campo Viola.

42' schema che riesce su punizione anche alla squadra di Amirante, ma pure in questo caso la conclusione di Rovido è fuori misura.

41' gestisce bene la ripartenza Gatto, G. Insolito commette fallo per fermarlo e viene ammonito.

39' sembra stregata la porta genovese per il Pietra, altro tentativo dal limite di G. Insolito sugli sviluppi di un calcio d'angolo, specchio della porta sfiorando ancora per un nulla.

37' uscita decisamente avventata di un finora bravissimo Ferrari, sciupa l'occasione però la squadra di casa.

36' errore nel controllo di Sancinito che diventa un assist per Valente, ma il 18 dei draghetti calcia larghissimo.

35' quarta sostituzione ospite, dentro Garrone per Gueye.

34' altro schema su punizione laterale, stavolta è per mandare al tiro G. Insolito ma è ancora attento Ferrari. Manca poi il tap in vincente il reparto avanzato pietrese.

28' mette peso davanti e cambia nel mezzo mister Cocco: dentro Dominici, esce Lufi. Sancinito si abbassa al fianco di Pili.

28' percussione sulla sinistra di A. Insolito conclusa dal tiro di G. Insolito che però termina ancora a lato.

25' cambia ancora Amirante dopo l'inferiorità numerica: fuori il già ammonito Bagnato, dentro Chiappe.

24' altra conclusione pericolosa di Sancinito dalla sua mattonella, respinge Ferrari.

22' resta in dieci l'Angelo Baiardo: Pirozzi ferma un avversario in chiara occasione da rete e va anzitempo sotto la doccia.

21' nuovo tentativo da lontano per Gueye, calcio non troppo forte e centrale per Vernice.

18' FERRARI PARA IL RIGORE! Dal dischetto va Sogno, l'estremo avversario indovina l'angolo e respinge.

17' opportunità per il Pietra! Atterrato all'ingresso dell'area Gimmy Insolito, nessun dubbio per l'arbitro che indica la massima punizione.

17' doppia sostituzione per la squadra genovese: fuori Campanella e Ivaldi, al loro posto Valente e Zuppiroli.

16' Ivaldi trova lo spazio giusto per servire Gatto, tiro a giro e palla che schizza sulla traversa uscendo.

13' si prepara il primo cambio per mister Cocco: out Odasso, dentro Castiglione.

10' intervento scomposto di Lufi su Ferrario, Crova lascia proseguire per il vantaggio e popi ammonisce il difensore pietrese.

6' sventola un cartellino anche per la panchina il signor Crova, si dovrebbe trattare di mister Amirante.

4' schema su punizione affidata al solito Sancinito, Sogno non riesce a concludere a rete.

1' si riparte senza cambi ed è subito l'Angelo Baiardo a premere sull'acceleratore sciupando una buona chance costruita a sinistra.

SECONDO TEMPO



45'+6' l'ultima occasione della prima frazione è ancora da angolo e ancora per i draghetti, colpo di testa di Pirozzi alto. Doppio fischio di Crova, squadre a riposo sullo 0-1.

45'+5' chiude in attacco l'Angelo Baiardo, conclusione dal vertice dell'area opposto rispetto alla battuta dell'angolo di Gueye, para Vernice.

45'+2' ancora Rovere in evidenza, si accentra e lascia partire un potente destro a giro ma Ferrari blocca.

45' chance per Rovido che calcia a rete ma centra in pieno un difensore pietrese. Ripartenza del Pietra ma il cross dalla sinistra finisce fuori.

41' occasionissima da corner per la squadra neroverde, ancora strepitoso Vernice e poi Lufi a salvare nei pressi della linea.

38' cerca la sua classica "cometa" Sancinito, da distante; attento Ferrari ad alzare in corner.

36' colpo su Odasso, forse toccato in faccia. Ammonito Gatto.

34' torna in parità il computo degli ammoniti: giallo anche per A. Insolito.

32' ripartenza decisa affidata a Gimmy Insolito, si salva in corner la difesa ospite.

29' in una fase di gioco molto spezzettata è Vernice a salvare ancora il Pietra. Azione sempre avviata da Briozzo, la prima conclusione sbucciata di Gatto diventa un assist involontario per Gueye, ma sulla linea salva tutto l'estremo avversario.

26' nuovo ammonito nell'Angelo Baiardo: sul taccuino Bagnato.

25' pericolosa discesa della squadra di Amirante sulla destra con Briozzo, cross a mezz'aria preda di Vernice.

24' intervento sospetto nell'area genovese, il signor Crova fa ampi cenni di proseguire.

19' pareggia il conto dei cartellini Odasso che ferma la ripartenza dei draghetti.

18' VANTAGGIO ANGELO BAIARDO! Incomprensione nella difesa biancoceleste, Gatto è abile a scattare sul filo del fuorigioco e battere in diagonale Vernice.

16' Rovere suona la carica per i suoi ma la sua conclusione diagonale termina di un soffio a lato.

15' alza i giri e il pressing anche il Pietra. C'è il primo giallo del match, ed è per Campanella che interviene su Rovere.

11' grande spunto di Rovere con una serpentina nell'area neroverde, difesa genovese che in qualche modo se la cava anche sul secondo tentativo di G. Insolito.

5' molto corte entrambe le formazioni, squadra genovese subito molto alta a difendere tutto in avanti.

2' primo tentativo di calciare verso la rete per il Pietra, G. Insolito non trova il miglior impatto col pallone.

1' squadre in campo con le classiche tenute biancoceleste e neroverde. Fischio d'avvio del signor Crova.



IL TABELLINO

PIETRA LIGURE (4-4-2): Vernice; Borlotti, Lufi (73' Dominici), Pili, Aicardi (91' Faedo); A. Insolito, Sancinito, Odasso (58' Castiglione), Rovere; G. Insolito, Sogno.

A disposizione: Scalvini; Puddu, Gibertini, Guardone, Lingua, Franco.

Allenatore: M. Cocco

ANGELO BAIARDO (4-3-3): Ferrari; Campanella (62' Valente), Severi, Pirozzi, Ferrario; Briozzo, Bagnato (70' Chiappe), Ivaldi (62' Zuppiroli); Rovido (89' Viola), Gatto, Gueye (80' Garrone).

A disposizione: Piazzi; Grani, De Lorenzo, Fossa.

Allenatore: S. Amirante

Arbitro: E. Crova (Chiavari)

Assistenti: M. Crisafulli (Genova) - V. Trajanovski (Novi Lig.)

Devono diventare fortino le mura amiche del Devincenzi per il Pietra Ligure a caccia della prima vittoria stagionale in campionato. Due punti, frutto di altrettanti pareggi, il bottino della formazione biancoceleste che, dopo la convincente e vincente prestazione in Coppa Italia contro un avversario "scomodo" come il Campomorone, ritrovano ancora il campo di casa per la prima di due sfide consecutive.

Contro l'Angelo Baiardo, reduce finora dal solo pareggio in casa del Molassana, prima convocazione per il portiere Scalvini fresco di ingaggio e prima volta anche per capitan Edo Rovere, di rientro dalla squalifica rimediata nei play off dello scorso anno.