Calcio, Bragno. Ultime ore per decidere il nuovo mister, stamane il tentativo di affondo per Ferraro

Non dovrebbe tardare molto l'annuncio del nuovo allenatore del Bragno.

Le dimissioni di mister Frumento hanno portato il club a scegliere un nuovo allenatore per la panchina biancoverde.

La scorsa settimana era già emersa la possibilità di vedere Alessio Ponte in panchina, in tandem con l'ex tecnico, ma stamane il nome di Flavio Ferraro sembra in vantaggio nelle intenzioni della dirigenza valbormidese.

E' atteso infatti un ultimo colloquio con l'ex tecnico di Finale, Albenga e Loanesi: in caso di esito positivo arriverà la fumata bianca.