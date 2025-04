Calcio. Celle Varazze e Savona bloccano i rumors: "Nessuna fusione, indiscrezioni emerse dal nulla"

Quando una stagione si avvia alla conclusione i tam tam e i rumor sui nuovi campionato sgorgano copiosi.

Tecnici, giocatori, ma anche assetti societari sono infatti prossimi a mutare, ma non sarà questo il caso per il Celle Varazze e il Savona.

Già perchè da qualche settimana stanno circolando voci su una possibile fusione tra i due club (la vendita del titolo rappresenta infatti un grave illecito sportivo), smentite in giornata da entrambi i fronti.

"Abbiamo compiuto veramente tanti sforzi, sotto ogni punto di vista per riuscire a ottenere i risultati dell'ultimo biennio - spiega il direttore sportivo Umberto Barletta - e non intendiamo ovviamente sprecarli. Nel caso dovesse arrivare la promozione in Serie D, affronteremmo la quarta serie con grande entusiasmo, pur consapevoli della nostra inesperienza, ma con la volontà di disputare comunque una stagione di buon profilo".

Sulla stessa linea d'onda anche il direttore generale degli Striscioni, Massimo Piperissa: "Nemmeno noi capiamo da dove siano emerse queste indiscrezioni che non hanno assolutamente alcun tipo di riscontro. In tutta onestà non ne abbiamo nemmeno mai parlato con il Celle Varazze. Auguriamo loro il meglio e li ringraziamo ancora per essere stati gli unici ad aprirci le porte del loro impianto. Come risaputo, da parte nostra ci piacerebbe tornare a Savona, ma nel caso non fosse così, e se loro vorranno, l'auspicio è di poter rimanere all'Olmo Ferro al fianco di un club amico come quello biancoblu".