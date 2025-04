Calcio, Albenga. Campetto, club e convenzione del Riva, gli appunti dei "Vecchi Ultras" al sindaco Tomatis

È una critica profonda quella che i “Vecchi Ultras” hanno voluto rivolgere al sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis. Un elenco di appunti che parte già dalle stagioni scorse, passa attraverso il ritiro dal campionato della società bianconera e arriva alla confessione dell’Annibale Riva”.

Nella nota, il primo riferimento è al campo a 5, attiguo all’impianto di Viale Olimpia:

"Hai promesso – scrivono gli Ultras – che il campo a 5 lo avreste fatto con l’intenzione di darlo in gestione all'Albenga, in modo tale che la società potesse autofinanziarsi (vedasi basse categorie), o comunque avere un segno "più". Questo non è mai stato fatto. Solo dopo averlo promesso, hai attribuito questa impossibilità a problemi burocratici, problemi che – guarda caso – ha solo il Comune di Albenga. Ti sei allora goffamente difeso dicendo che il problema si sarebbe potuto magicamente risolvere se le società della città avessero trovato un accordo. Ebbene, non senza difficoltà, tale accordo era stato trovato, come testimonia un documento firmato dagli allora cinque presidenti (Albenga, San Filippo, Pontelungo, Vadino, Yepp) durante la stagione 2022/23, festeggiato con una foto dei cinque insieme dentro al campo a 5. Accordo consegnato e protocollato in Comune, senza mai ricevere alcun riscontro."

La crisi societaria e il ritiro della Prima Squadra dal campionato di Serie D restano tra i punti caldi della critica della tifoseria:

"Hai rinnegato di aver promesso – dentro al Museo U.S. Albenga, in presenza di una rappresentanza dell’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno, dei Fedelissimi e di noi Vecchi Ultras, prima delle elezioni – di prenderti l’impegno di vigilare e controllare i conti e i comportamenti dell’U.S. Albenga. Durante l’ultima riunione con i tifosi, hai addirittura negato di averlo dichiarato pubblicamente sui media locali. Se, come hai detto, non hai mai pronunciato quelle parole, come mai è uscita questa tua intervista, con tanto di "virgolettati"? Sei pronto a smentire anche pubblicamente di aver rilasciato quell’intervista?"

L’ultimo passaggio riguarda la concessione dello stadio Riva, affidata pro tempore al Pontelungo:

"Nell’ultima seduta con la maggioranza e cinque nostri rappresentanti, hai ripetuto tre volte che avreste dato la concessione del Riva (o meglio, il cambio di società di riferimento) al Pontelungo fino al 30 giugno – decisione condivisibile e condivisa anche da noi, per quanto possa valere... – e il 30 giugno si è "misteriosamente" trasformato in febbraio 2026, cioè il tempo necessario per creare il bando pubblico. Siamo certi che sarà redatto in modo tale da permettere al presidente Neri e al Pontelungo di aggiudicarselo, magari con annessa l’area circostante la struttura dello stadio. Cosa che lo stesso Michele Neri ha serenamente e onestamente sempre detto per le vie della città. Detto questo, noi Vecchi Ultras, anche se non più ufficialmente presenti, continueremo la nostra battaglia contro le istituzioni cittadine, contro la Federazione Calcio Ligure e contro la Lega Serie D. Chiudiamo il nostro intervento dedicando qualche riga ai soliti gufi ingauni: se pensate che sia finita così, vi conviene rifarvi qualche conteggio."