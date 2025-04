Calcio, Gabriele Giacchino nella Kings League: è la wild card dei Puncher Fc

"È ora di dimostrare il proprio valore, dopo anni di alti livelli è tempo di Kings. Gabriele Giacchino è la nostra nuova wild card. Benvenuto".

Così i Puncher Fc, squadra della Kings League, torneo di calcio a 7 ideato dall'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué e dello streamer Ibai Llanos nel 2022 e sbarcata in Italia nel novembre del 2024, ha ufficializzato il calciatore 21enne reduce dall'esperienza alla Lucchese in serie C.

Proprio dalla compagine toscana il trequartista e ala Giacchino, ex Vado, Casale e giovanili del Genoa, si era svincolato a febbraio dopo aver collezionato solo 2 presenze per un totale di 14 minuti.

Ora lo aspetta l'avventura nel format dove convivono calciatori e personaggi famosi. Primo appuntamento questa sera alle 18.00 nel match contro Fc Caesar.