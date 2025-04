Calcio serie D. Imperia ko a Gozzano, Buttu "La prestazione c'è stata, il loro portiere andava espulso per il fallo su Thomas Graziani"

È una sconfitta che brucia per come è arrivata, ma l'Imperia c'è e sta dimostrando di ritrovare quel temperamento che servirà come non mai nelle ultime giornate per evitare i playout e raggiungere l'obiettivo.

Mister Pietro Buttu commenta così il 3-2 patito in casa del Gozzano, partendo dall'episodio arbitrale sull'1-1: "C'era un fallo da ultimo uomo fuori area del loro portiere su Thomas Graziani, e invece di fischiare in favore nostre ed espellere il loro estremo difensore, l'arbitro ha fischiato fallo in attacco contro di noi. Ora, magari poi questo arbitro diventerà bravissimo e andrà a fare la Serie A e la Champions League, però dispiace constatare che in una partita così delicata viene mandato un direttore di gara all'esordio nella categoria, con un episodio che ha sicuramente caratterizzato la partita".

"Ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla - conclude Buttu - al netto delle assenze importanti abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, imbattendoci in un Gozzano che non è sesto in classifica per caso. Perdere così brucia, subendo il gol decisivo nel finale dopo essere stati due volte in vantaggio. Un punto avrebbe fatto soprattutto morale, ora l'importante è mantenere la barra dritta e presentarci al meglio già domenica prossima contro il Bra".