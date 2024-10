Calcio, Promozione. Carcarese lepre, esordio a Finale per Valmati

Vuole continuare a veleggiare a buon ritmo la Carcarese dopo il filotto messo a segno nelle prime quattro giornate di campionato.

Per i valbormidesi impegno sul terreno del San Cipriano per avvicinarsi a novembre mantenendo la vetta della graduatoria.

Dietro spingono il Millesimo, ospite della Sampierdarenese, e il Legino, atteso da una sfida sulla carta davvero aperta, al Faraggiana, contro l'Albissole.

I verdeblu di Tobia hanno inflitto la prima sconfitta, domenisca scorsa, al Finale, che testerà la nuova Sestrese di Valmati, tornato immediatamente in pista dopo l'esonero del Celle Varazze.

Missione tre punto per il Pontelungo in casa dell'Argentina, mentre il Ceriale vuole riprendere il passo di fronte al Cella.

Rinviata Bragno - Superba.