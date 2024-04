Calcio, Camporosso. Luci non ci sta: "L'arbitro ha rovinato la nostra partita contro il Bragno"

Mister Carmelo Luci ha storicamente mantenuto un basso profilo a livello mediatico: il tecnico pur essendo sempre disponibile con gli organi di stampa non ha mai cercato i fari della ribalta, ma dopo il 2-2 con il Bragno ha davvero fatto fatica a trattenersi.

Il motivo? La direzione di gara nel match di domenica scorsa, fondamentale per le dinamiche salvezza. I rossoblu guidavano 2-0 grazie alla doppietta di Lodovici, poi è arrivata l'espulsione di Piana e la successiva rimonta valbormidese con Monni e Gamba.

"La premessa è rivolta al Bragno: loro non centrano nulla con quanto accaduto. Parliamo di una società con cui storicamente abbiamo dei buoni rapporti e il contesto di gara è stato anche corretto nonostante l'importanza.

Sono davvero arrabbiato perchè la partita era pienamente in nostro controllo e dopo la doppietta di Lodovici il direttore di gara ha espulso Piana in maniera a dir poco assurda. Fino a quel momento, come testimonia anche la sintesi, il match era stato un monologo rossoblu. I nostri avversari avrebbero dovuto compiere una vera impresa per riequilibrare i conti in parità numerica, ma giocare in superiorità li ha chiaramente agevolati.

E' chiaro che non molliamo, ma c'è un forte senso di frustrazione. Non mi è piaciuto nemmeno il fatto che venerdì il portale AIA segnalasse una designazione e poi al campo è arrivato il signor Miraglia. Ci sono troppi aspetti che ci lasciano l'amaro in bocca".