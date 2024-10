Calcio, Pontelungo. Sfinjari - Rocca, gli attaccanti trascinano i granata alla vittoria contro l'Argentina

Ancora una vittoria per il Pontelungo, la seconda consecutiva, che segna altri due goal mantenendo ancora una volta la porta inviolata.

Arrivano entrambi nel primo tempo i goal che abbattono la resistenza dell’Argentina Arma, il primo lo sigla Sfinjari su calcio di rigore dopo il tocco di mano in area di un difensore rossonero su cross di Ardissone. Pochi minuti più tardi è invece Rocca ad entrare nel tabellino, Guardone sulla sinistra salta un avversario mette in mezzo rasoterra per il compagno che non si fa attendere e segna ancora.

Prova non brillante per la squadra granata ma quel che contava erano i tre punti che sono arrivati, ora un’altra settimana di lavoro per la super sfida in casa della Carcarese.

ARGENTINA ARMA - PONTELUNGO 0-2

Marcatori: 22’ Sfinjari (Rig.), 26’ Rocca.

Argentina: Ventrice, Guastamacchia, Caffi, Boeri (65’ Amoretti), Bestagno (55’ Mendez Vanegas), Miceli, Rotolo, Calderone, Ben Belgacem, Dito, Elettore.

A disposizione: Belgrano, Miatto, Tosku, Mulattieri, Dashi. All. Prunecchi

Pontelungo: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Roascio, Corciulo, Farinazzo, Guardone (76’ Delfino), Pollero (60’ Badoino A.), Rocca (60’ Caneva), Sfinjari (66’ Marquez), Ardissone.

A disposizione: Orru, Ciravegna, Calandrino, Chariq, Asteggiante.

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Minniti di Genova