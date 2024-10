Giudice Sportivo, Serie D. Albenga multata per i fumogeni in campo, Matteo Giribone della Cairese fermato per due mesi

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 19/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00

ALBENGA UNIONE SPORTIVA

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (Nº 2 fumogeni) sul terreno di gioco.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 22/12/2024

GIRIBONE MATTEO (CAIRESE)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo della Terna Arbitrale. (R AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SILVESTRI MARCO (CAIRESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DEGRASSI ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GHIARDELLI GIACOMO (ASTI)

CONROTTO GIORGIO (CHISOLA CALCIO)

SOLDI GABRIELE (OLTREPO FBC)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BOIX GARCIA JAVIER IGNACIO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARLI GABRIELE (SALUZZO) PALERMO MARCO