Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Il Pietra Ligure stringe i denti e conquista l'accesso alla semifinale, Campomorone stoppato sull'1-1

Il pareggio in casa dell'Arenzano è valso al Pietra Ligure il pass per la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza.

L'1-1 contro la squadra di Alessi permetterà infatti ai biancocelesti di affrontare l'Arenzano dopo il 4-3 maturato nel match di andata.

Prova gagliarda per i pietresi, falcidiati da infortuni e squalifiche, avanti al termine del primo tempo con Borlotti, ma ripresi dopo il quarto d'ora della ripresa da Galli. Da segnalare il ritorno in campo dal primo minuto di Guaraglia e il doppio esordio di Scalvini, condito da tanti buoni interventi, e del classe 2007 Riccardo Siriu.

CAMPOMORONE - PIETRA LIGURE 1-1

Marcatori: 63' Galli - 38' Borlotti

CAMPOMORONE SANT'OLCESE: Rainone, Campaner, Giambarresi, Galli, Damonte, Turone, Traverso, Trabacca, Montemagno, Fabbri, Tavaroli.

A disposizione: Ferro, Mata, Franchi, Zanoli, Tassone, Canepa, Marzi, Consoli, Fassone.

Allenatore: Alessi

PIETRA LIGURE: Scalvini, Pili, Guardone, Lufi, Puddu, Gibertini, Sogno, Borlotti, Guaraglia, Castiglione, Aicardi.

A disposizione: Vernice, Gasco, Ferraro, Siriu, Oddone, Sardo, Giraudo, Lingua, Ga. Insolito

Allenatore: Cocco

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari

Assistenti: Vigne di Chiavari e Penasso di Albenga