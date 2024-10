Calcio, Coppa Italia Promozione. Al Legino non basta Castiglione, tris Busalla ai verdeblu. Andata dei quarti a favore anche di Sammargheritese e Tarros Sarzanese

Raccontata la vittoria del Ceriale a Finale per 3-2, l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione han visto altri tre incontri animare il mercoledì sera.

L'altra savonese in campo era il Legino, sconfitto 3-1 dal Busalla grazie alla doppietta di Repetto e alla rete nel finale di Ranasinghe. Al 72' il momentaneo 2-1 con Castiglione bravo a trasformare un calcio di rigore.

Successo in rimonta per la Sammargheritese con il Psm Rapallo. Ospiti avanti con Zambuto al 20' della ripresa, ma ripresi da Lisi e superati nel recupero da Traverso.

Settebello infine per la Tarros Sarzanese sul Levanto, 7-1 il risultato finale.