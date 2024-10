Calcio, Serie D. Il campo chiama, alle 15:00 il terzo turno infrasetitmanale per Vado, Albenga e Cairese

Con le gare di oggi pomeriggio i turni infrasettimanali da rispettare arriveranno di fatto a metà.

Manca ancora la doppia finestra di gennaio, per terminare poi con il turno prepasquale.

Tutte e tre le formazioni savonesi probabilmente avrebbero però fatto a meno dell'incombenza odierna, ovviamente per motivi diversi.

Il Vado arriva alla gara con l'Imperia forte del successo con il Ligorna, ma mister Cottafava ha sempre sostenuto come, in questa fase, fosse necessaria ai rossoblu la canonica routine settimanale, per affinare gamba e meccanismi dopo un avvio di stagione complesso.

Alla Cairese invece, attesa del Novaromentin, qualche ora in più lontana dal campo avrebbe permesso alla squadra di Boschetto di far respirare l'infermeria, mentre l'Albenga a Lavagna si ripresenterà di fatto con i volenterosi ragazzi visti in campo al Riva domenica scorsa, in attesa delle ulteriori novità in entrata e in uscita prospettate nelle scorse ore.

Il programa completo.